3カード連続負け越し中で、現在4位の日本ハムが、苦境脱却へテコ入れを敢行する。21日の楽天戦（エスコン）から浅間大基外野手（29）、アリエル・マルティネス捕手（29）、生田目翼投手（31）の3人が1軍昇格する見通しとなった。千葉・鎌ケ谷の2軍施設で爪を研いできた3選手が、現状打破の力となる。浅間は今季開幕2軍スタートも、2軍では13試合に出場して打率・436、11打点、2本塁打を記録。15日の中日戦（鎌ケ谷）では今季5