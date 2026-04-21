3カード連続負け越し中で、現在4位の日本ハムが、苦境脱却へテコ入れを敢行する。21日の楽天戦（エスコン）から浅間大基外野手（29）、アリエル・マルティネス捕手（29）、生田目翼投手（31）の3人が1軍昇格する見通しとなった。千葉・鎌ケ谷の2軍施設で爪を研いできた3選手が、現状打破の力となる。

浅間は今季開幕2軍スタートも、2軍では13試合に出場して打率・436、11打点、2本塁打を記録。15日の中日戦（鎌ケ谷）では今季5度目のマルチ安打をマークするなど、好調を維持してきた。この日に「左尺骨遠位端骨折」で出場選手登録を抹消された水谷に代わり、外野の一角として期待される。

また、吉田に代わって昇格するマルティネスは約3週間ぶりの1軍昇格となる。今季は開幕1軍こそ果たしたが、WBCにキューバ代表として出場した影響もあり、調整遅れで今月2日に出場選手登録を抹消された。それでも、2軍合流後は公式戦8試合で打率・522、5打点、1本塁打と順調に復調してきた。

池田に代わり、今季初昇格の生田目は7試合で防御率0・00を継続。18日のオイシックス戦（新潟・長岡）では、9回に登板して1回を打者4人で封じて今季初セーブを記録。出番を待っていた3人が、上昇のきっかけをつくる。