【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・則本昂大―中日・金丸夢斗（１８時・長野）◆ＤｅＮＡ・深沢鳳介―阪神・才木浩人（１７時４５分・横浜）◆広島・森下暢仁―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・達孝太―楽天・荘司康誠（１８時・エスコンＦ）◆西武・隅田知一郎―ソフトバンク・スチュワートＪｒ．（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ジャクソン―オリックス・田嶋大