ロックバンド「GLAY」のTERU（54）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日午後に東北地方の三陸沖で地震が発生し、津波警報、津波注意報が発令されたことに触れ、注意を呼びかけた。「函館は津波注意報とのこと」と書き始めた函館出身のTERU。「仕事終わりで5号線や高砂通りなどは渋滞になりやすい時間帯なのでみなさんお気をつけて！！！」と呼びかけた。同日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強の地震が発生。震源地は