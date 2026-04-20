アメリカ企業Blue Origin（ブルー・オリジン）は、日本時間2026年4月19日に「New Glenn（ニューグレン）」ロケットの3回目の打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ企業AST SpaceMobile（以下AST）の通信衛星は予定通りの軌道に投入されなかったことを、Blue OriginとASTが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：New Glenn (NG-3)・ロケット：New Glenn・打ち上げ日時：日本時間 2026年4