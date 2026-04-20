物価高対策として発行される広島市のプレミアム付き商品券で、電子商品券の申し込みが20日から始まりました。20日からデジタルでの申し込みが始まったのは広島市のプレミアム付き商品券です。政府による物価高対策の一環で、1万円まで購入でき、最大1万5000円分の買い物に使うことができます。デジタルでの申し込みには広島市のアプリ「としポ」の登録が必要で、スマートフォンからクレジットカード決済などで購入しま