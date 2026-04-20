歌手の浜崎あゆみ（47）が20日までにインスタグラムを更新。自身のものまねをするタレントのキンタロー。（44）について言及した。キンタロー。は8日にスタートしたツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026」の初日、浜崎に扮（ふん）した「奇跡の2等身バージョンのayu」としてサプライズ出演し、その後の名古屋公演にも登場。浜崎は自身に扮したキンタロー。と舞台裏でハグした写真を公開し、「※カメラ側に向いてる顔は私ではあ