レースクイーン（レースアンバサダー）の霧島聖子（34）が19日、インスタグラムを更新。競泳水着ショットを公開した。霧島は「PHARFAITE SHOWCASE4新刊もう一種の表紙はこちらです！」と報告。そして「みんな大好き競泳水着バックショットも大胆ですよ。ノーマルな競泳水着の本出すの初めてじゃないかな何気に！紐付きだからノーマルではないかw」とつづり、ひも付きのハイレグ競泳水着姿を披露した。この投稿に「美しいです