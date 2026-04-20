悠仁さまの大学生活が2年目に入った。現在、筑波大生命環境学群生物学類で生物学を専攻しており、2年次からは本格的なフィールドワークが始まるなど専門的な研究活動が増えるという。【問題提起された論文そのものの写真】筆頭著者として悠仁さまのお名前が〈2か所の概念表現に基本的問題（齟齬）がある〉その悠仁さまは幼少期から"トンボ好き"として知られ、高校2年時には国立科学博物館研究報告A類（動物学）にて発表された