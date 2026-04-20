問題社員への対応に悩む企業は多いが、その背景には会社側の対応が影響しているケースも少なくない。何気ない言動や制度の不備が、社員を“モンスター化”させてしまうことも……。多くの労務トラブルに対応してきた上野俊夫氏が、職場トラブルを未然に防ぐための日常のマネジメントについて解説する。※本稿は、弁護士の上野俊夫『職場の問題社員に困ったら読む本』（自由国民社）一部を抜粋・編集したものです。社員のモンスター