◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人・赤星優志投手（２６）が３者連続三振を奪う圧巻のリリーフを見せた。１―３の８回から４番手でマウンドへ。先頭・岩田を１４９キロで空振り三振に斬ると、続く赤羽も１５０キロで見逃し三振。最後は伊藤にカーブでバットの空を切らせた。最速は１５２キロ。前回登板は１１日のヤクルト戦（東京ドーム）。１回３安打１失点で今季初失点を喫していた。プロ５年