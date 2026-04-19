ドランクドラゴン塚地武雅が１８日、自身のＸでＢＴＳの東京ドーム公演に参加したことを報告した。塚地はこの日、開演３０分前に「さてと、行きますか…」というコメントとともに、ＢＴＳのペンライトと東京ドームの写真を添えていた。そして終演後の１９時過ぎ、再びＸを投稿。東京ドームをバックに、ペンライトを手にした塚地が収められており「待ちに待った…７人の姿を生で…始め、これは現実なのかと、一瞬ボッーと見て