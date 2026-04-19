元フジテレビアナウンサーで、現在フリーアナウンサーやタレントとして活動する平井理央さんがインスタグラムを更新。"ドアップ"での私服オフショットを披露しています。【写真】アナウンサー界No.1ボディの衝撃Ｔバック下乳露わな表紙と透けランジェリーの裏表紙秘めた色気がむき出しの初写真集平井さんは、「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り」とコメントし、写真をアップ。ややハイネック