元フジテレビアナウンサーで、現在フリーアナウンサーやタレントとして活動する平井理央さんがインスタグラムを更新。"ドアップ"での私服オフショットを披露しています。



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平井さんは、「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り」とコメントし、写真をアップ。ややハイネックの白いトップスを身につけ、髪をスッキリとまとめた装いで、爽やかで上品な雰囲気があふれています。また、「共通点としてはどちらも夜ぐっすり眠れます」「よく眠れる日は、いい負荷がかかった日」などと続け、オフを満喫した様子を伝えていました。



SNSでは、「理央さん、可愛いです」「美人だね」「痩せた？」「理央さん、とてもお綺麗です！！」「より一層、美しくなりましたね 素敵です」「ドアップ最高です」などのコメントがありました。



平井さんは、1982年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学法学部卒業。2005年にフジテレビへ入社後、「すぽると！」キャスターなどでスポーツ報道に携わり、2008年北京五輪、2012年バンクーバー五輪などの中継も担当しました。2013年に独立。現在はタレント、フリーアナウンサーとして活動中です。また、二度のフルマラソン完走の経験からランニングについてつづった著書「楽しく、走る。」があります。