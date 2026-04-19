◇MLB カブス4-2メッツ(日本時間19日、リグリー・フィールド)メッツが泥沼の10連敗となりました。敵地でのカブス戦。2回にマーク・ビエントス選手が先制ホームランを放ちますが、直後の守りではフレディ・ペラルタ投手がイアン・ハップ選手にソロホームランで同点へ。その後は、1-1の6回にペラルタ投手がハップ選手、鈴木誠也選手に四球を与えると、2番手のブルックス・レイリー投手に交代しますが、カーソン・ケリー選手に痛恨3ラ