マツダ新型「CX-5」実車公開！今春発売モデルへの反響静岡県の富士スピードウェイにて、2026年4月19日に「モーターファンフェスタ2026」が開催されました。国内外の様々な自動車関連企業が出展するなか、マツダのブースでは2026年春に日本国内で発売される新型「CX-5」の欧州仕様車を展。【画像】超カッコいい！ これが「新型CX-5」です！ 画像で見る（30枚以上）本記事では、この新型モデルがどのような経緯で誕生したのか