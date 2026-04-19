「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）中日の高橋宏斗投手が初回に３失点して逆転を許した。打線が初回２死から阿部の適時打などで２点を先制してもらった直後だった。先頭の近本に内野安打を許すと１死後、森下に左翼線を破られる適時二塁打を浴びた。さらに佐藤輝には中堅フェンス直撃の適時三塁打を浴び、すぐさま試合を振り出しに戻された。なおも１死三塁から大山の遊ゴロ間に勝ち越し点を奪われた高橋宏。まさかの初