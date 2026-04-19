◇柔道皇后杯全日本女子選手権（2026年4月19日横浜武道館）体重無差別で日本一を決める大会が行われ、前年王者の田中伶奈（大阪府警）が初戦の2回戦で長谷川瑞紀（JR東日本）に敗れる波乱があった。5分間の試合は両者決め手を欠き、旗判定に持ち込まれて1―2で敗戦。「想像以上にプレッシャーがあり、試合に挑む体に持っていけず、練習通りにできなかった」と涙目でうなだれた。田中は4度目の出場だった昨年の大会で初優勝