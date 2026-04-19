お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、18日に更新されたYouTube「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に登場し、激変した姿を披露した。【動画】空気階段・鈴木もぐらが激ヤセ動画で語る鈴木の面白すぎるバイト遍歴を紹介する「バイトーーク!!」シリーズの最新回。動画の冒頭、鬼越トマホークの金ちゃんが「最終章ということで4回目ですか、これ」とトークを始めようとしたが、相方の良ちゃんが「ちょっと待って！」と止