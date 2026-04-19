万博開幕から１年…いまだ燻る「海外館・工事費未払い」問題 約１年前に開幕した大阪・関西万博。会期半年を通して約２６００万人が訪れ、運営費が最大で３７０億円の黒字となる見込みです。 【写真を見る】「アメリカ館」建設工事の流れ２次下請けは破産 無事“成功”に終わった万博。しかし、いまだ燻っている問題があります。それが、海外パビリオンの「工事費未払い」問題です。その数、１１パビリオン３０社以上で少