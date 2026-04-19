長い現役生活を終えて、自由な生活に突入。老後資産にも不安はなく、残りの人生を“ご褒美気分”で楽しみたい……そんな望みも理解できなくはありませんが、行き過ぎれば“お金より大切なもの”を失ってしまうかもしれません。見ていきましょう。我慢しなくていい…老後生活を満喫した結果「このままの生活を続けていたら、取り返しのつかない状態になりますよ」仕事を引退し、ようやく自由を謳歌し始めて、まだ4年。医師にそう告