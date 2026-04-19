巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏（72＝本紙評論家）が19日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。男子ゴルフの今季メジャー第1戦・マスターズ（米オーガスタナショナルGC）でのセルヒオ・ガルシア（46、スペイン）の“行為”に言及した。同トーナメント最終日の12日（日本時間13日）、2017年覇者のセルヒオ・ガルシア（46、スペイン）は2番のティーショットが大きく右に曲がると、怒りをあらわにし