乗客106人が犠牲となったJR福知山線脱線事故（兵庫県尼崎市）から4月25日で21年となるのを前に、負傷者やその家族が 『空色の栞』4000枚を作成、福知山線沿線6駅で無料配布する。丁寧にリボンがつけられた「空色の栞」〈2026年3月7日撮影 兵庫県川西市〉2005年に発生したJR福知山線脱線事故から21年 「空色の栞」4000枚にリボンをつける空色の会のメンバー〈2026年3月7日撮影 兵庫県川西市〉負傷者らでつくる「空色の会」（兵