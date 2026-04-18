【モデルプレス＝2026/04/18】超特急が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気アイドル「ガルアワ」熱気あふれるパフォーマンス◆超特急、5曲披露で会場沸かすブラックで統一したコーディネートに身を包み登場した一同。ハードなダンスナンバー「POKER FACE」で幕を開けると、力強い歌声とキレの