NEC川崎―大阪M第3セット、スパイクを放つ大阪M・大山（右）＝東急ドレッセとどろきアリーナバレーボールの大同生命SVリーグは18日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、2戦先勝方式の女子プレーオフ準決勝はレギュラーシーズン（RS）4位で昨季覇者の大阪Mが同1位のNEC川崎との第2戦に3―0で快勝し、2連勝で決勝進出を決めた。RS3位のPFUは同2位のSAGA久光との第1戦に3―1で先勝した。第2戦は19日に実施する