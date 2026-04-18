ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING （アフタヌーンティー・リビング）」は、不二家のキャラクター「ペコちゃん」と初めてコラボレーションしたアイテムを、4月29日（水）から全国の店舗で発売する。公式オンラインストアでは先行販売も行われる。「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」×「ペコちゃん」初コラボレーション今回はレトロな「ペコちゃん」、「ポコちゃん」やドッグと並ぶデザイン