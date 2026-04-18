【J1百年構想リーグ EAST第11節】(メルスタ)鹿島 1-0(前半0-0)浦和<得点者>[鹿]濃野公人(81分)<警告>[鹿]鬼木達(90分+2)[浦]柴戸海(61分)、マテウス・サヴィオ(72分)主審:上田益也└鹿島が後半戦2連勝で首位キープ! 接戦を決したのは濃野公人の決勝ゴール、浦和は6試合未勝利