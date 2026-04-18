お笑いタレント間寛平（76）が発起人となった「淀川寛平マラソン2026」（11月28、29日＝淀川河川敷特設コース）の第1回練習会が18日、大阪市内で行われた。2013年にスタートした同大会も今回で14回目。寛平は晴天下、集まった一般ランナーとハイタッチを交わし談笑。本番に向けなごやかなスタートを切った。昨年から加わり、多発性骨髄腫で闘病中の「宮川大助・花子」花子も車いすで参戦した「ベビーカーウォーク」を今年も