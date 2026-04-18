記事ポイント闇遊戯役の風間俊介さんが『遊戯王OCG』新CMでナレーションを担当新パック「CHAOS ORIGINS」は2026年4月25日に発売、1パック198円（税込）YouTube先行公開に続き、5月15日からテレビ東京でも放送される注目CM風間俊介さんが闇遊戯の声で帰ってくる新CMは、かつて夢中でカードを握った世代の記憶を一気によみがえらせてくれそうです。新商品「CHAOS ORIGINS」と連動した映像だからこそ、カードを手に取る前からデュエル