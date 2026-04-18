元Ｊリーガーでサッカー解説者の林陵平さんに、スポルティーバのYouTubeチャンネルで好評の『林陵平のフットボールゼミ』で、今年開催されるワールドカップの日本代表メンバー26名を独自に予想してもらった。【「ここが最大の論争になりそう」】林さんが最初に挙げた"当確組"は、３月31日（現地時間）のイングランド戦のスターティングメンバーだ。GKに鈴木彩艶、３バックを渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝で構成し、ダブルボランチ