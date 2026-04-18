【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は急反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比10.84ドル安の1バレル＝83.85ドルで取引を終えた。3月10日以来、約1カ月ぶり安値水準。イランがホルムズ海峡の「全面開放」を表明し、中東の緊張が和らぎ供給不安が後退した。売り注文が膨らみ、1バレル＝80ドル台まで下落する場面もあった。原油相場は前日まで90ドル台を中心に取引され