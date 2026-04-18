「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）マテンロウゲイルは角馬場と栗東坂路で軽く体をほぐした後、ゲートを確認。「問題なく来ているし、前走よりも上がっている感じはする。前走は、この後のローテも考えて余裕残しだったので」と野中師は仕上げに胸を張る。一戦ごとに力をつけて挑む大一番。「新馬戦はゴール前でエンジンが掛かったぐらい。最初の頃よりもギアの上がり方が速い。筋力がついたり経験によるもの。枠も８、１０、