直火焼きのおいしさを感じるスモーキーなやつ。「スモークハウス」を食べ比べ！ バーガーキング®の人気シリーズ“ビッグマウス”から、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2メニューが期間限定で新登場。ポイントは、新開発の「特製スモークベーコンソース」。クリーミーなマヨソースに香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキー