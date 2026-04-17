ウェザーニューズによるサクラの開花予想です。４月１７日に開花しなかった函館と札幌は、１８日の予想になっています。室蘭と帯広は２１日、旭川は２４日です。網走は３０日、そして稚内と釧路は５月３日となっています。いずれも平年より１０日から２週間程度早い予想です。