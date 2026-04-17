【NEOGEO AES+】 発売日：11月12日予定 価格：32,800円 【NEOGEO AES+ Anniversary Edition】 発売日：11月12日予定 価格：49,800円 Amazonは、PLAION REPLAIとSNKが協業し開発した「NEOGEO AES+」の予約受付を、4月17日に開始した。 今回Amazonにて予約受付が行なわれているのは、家庭用ゲーム機「NEOGEO AES（Advanced Ente