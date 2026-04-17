【STU48 石田千穂サード写真集「天職」】 4月22日発売予定 価格：3,520円 【拡大画像へ】 集英社は、4月22日に発売するSTU48・石田千穂さんの3rd写真集「天職」のデジタル版を、紙版と同日に発売する。また、本写真集から先行カットを公開した。 本書は、STU48の1期生として加入以来、長らくグループを牽引してきた石田千穂さんの3rd写真集。撮影はシンガポӦ