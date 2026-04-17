弥生時代から古墳時代の水田や遺跡の発掘調査で見つかった、農耕に関する道具を紹介する展示会が岡山市北区で開催されています。 【写真を見る】弥生時代から古墳時代の水田や遺跡から発掘された貴重な木製品の農機具などを展示岡山県古代吉備文化財センター 約2000年前の弥生時代に使われていた、木製の下駄や鍬です。岡山県古代吉備文化財センターで始まった展示会には、弥生時代から古墳時代の水田や遺跡から発