BTS・Vの人気が、出演CMにも大きな影響を与えている。韓国のコーヒーチェーンCOMPOSE COFFEEは、専属モデルを務めるVとともに展開した2026年の新規広告キャンペーン『その夜、私たちのデカフェ』の映像が、公開からわずか5日で累計再生回数6100万回を突破したと発表した。【画像】V、30歳で制服姿に！青春CMが話題今回のキャンペーンは、本編公開前から大きな関心を集めていた。まず公開されたティザー映像は、公開から1日で再生回