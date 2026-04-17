コスプレイヤーでグラビアでも活躍する小倉あずさが、『週刊プレイボーイ』に初掲載され、インタビューで“ガンダム愛”あふれる素顔を明かした。華やかなビジュアルとは裏腹に、作品や機体への深いこだわりを語り、意外な一面をのぞかせている。【別カット】ドレス姿でぶどうを口に運ぶ小倉あずさ小倉あずさは2002年生まれ、福岡県出身。身長160センチの健康的なスタイルを武器に、2025年7月からゼロイチファミリアに所属。“