東京電力の柏崎刈羽原発6号機は16日、営業運転前の最終検査を終えて、規制委員会から「使用前確認証」などが交付され、営業運転を開始しました。一方、再稼働反対を訴える市民団体は抗議を行い来月の知事選で再稼働の争点化を望んでいます。再稼働をめぐる大きな節目の日となりました。「使用前確認証を交付します」原子力規制委員会から東京電力に交付されたのは「使用前確認証」。これをもって、東京電力は柏崎刈羽原発6号機の営