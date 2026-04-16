台湾を訪れた日本人が現地の公共交通機関のシステムを絶賛した。ETtodayや中時新聞網など複数の台湾メディアが16日付で報じた。記事によると、台湾を訪れた日本人ユーザーがこのほどX（旧ツイッター）でバスに乗車した際の出来事を書き込んだ。同ユーザーはバスのICカード読み取り端末に「-3元」と表示されている写真をアップし、「台湾のバスすごい。マイナス残高という概念があって、残高不足でも後でチャージしてや〜って1回は