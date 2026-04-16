メッツ打線を芸術的な変幻自在の投球で翻弄した大谷(C)Getty Images貫禄の投球が衝撃を生んだ。現地時間4月15日、ドジャースの大谷翔平は本拠地で行われたメッツ戦に先発登板。13日のメッツ戦で受けた死球のダメージを考慮し、エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手専念」のマウンドとなったが、6回（95球）を投げ、被安打2、10奪三振、1失点と好投。ドジャースも8-2で勝利して3連勝を飾っ