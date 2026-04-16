「劇的に復活している」投手専念の大谷翔平にNYメディアも愕然　成す術ない“95球の芸術”に衝撃「息をのむ圧倒的なピッチング」

メッツ打線を芸術的な変幻自在の投球で翻弄した大谷(C)Getty Images

貫禄の投球が衝撃を生んだ。

現地時間4月15日、ドジャースの大谷翔平は本拠地で行われたメッツ戦に先発登板。13日のメッツ戦で受けた死球のダメージを考慮し、エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手専念」のマウンドとなったが、6回（95球）を投げ、被安打2、10奪三振、1失点と好投。ドジャースも8-2で勝利して3連勝を飾った。

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試合前に「登板中にできるだけリラックスして、いい感覚でいられるには何が最善かという点を重視した」（デーブ・ロバーツ監督談）というチームの意向もあり、1783日ぶりの投手専念の舞台に上がった大谷は、強力メッツ打線を圧倒した。

5回に1死一、二塁からMJ.メレンデスに適時二塁打を浴びて失点。日本人先発で最長となる連続自責点0イニングは「32回2／3」でストップしたが、この日に許した得点は、この1点のみ。最速100.4マイル（約161.5キロ）を計測した4シームを軸に、スイーパーやカーブ、スプリットなど多彩な球種でメッツ打線を翻弄し、ラストイニングとなった6回には三者連続三振。ベンチに戻る際には万雷の拍手が送られた。

投球（95球）の約半数近い42％の空振り率を誇った大谷。芸術的ですらあったキレッキレの投球を目の当たりにし、メッツの地元メディアも偉才に脱帽している。