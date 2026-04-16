大韓航空は、仁川国際空港第2ターミナルのラウンジの「ファーストクラスラウンジ」と「プレステージ西ラウンジ」のリニューアルを終え、16日に公開した。【写真】エレガント…大韓航空 仁川空港ファーストクラスラウンジ＆プレステージ西ラウンジ空港内の配置図も仁川空港第2ターミナルの大韓航空ラウンジは、総額1100億ウォン、約3年6ヶ月をかけ、大規模リニューアルが進められてきた。最高峰のホスピタリティを実現する次