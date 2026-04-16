大韓航空、仁川空港ラウンジを大規模改装＆公開 総額1100億ウォン、1万2270平米 ファーストクラスは究極空間に
大韓航空は、仁川国際空港第2ターミナルのラウンジの「ファーストクラスラウンジ」と「プレステージ西ラウンジ」のリニューアルを終え、16日に公開した。
【写真】エレガント…大韓航空 仁川空港ファーストクラスラウンジ＆プレステージ西ラウンジ 空港内の配置図も
仁川空港第2ターミナルの大韓航空ラウンジは、総額1100億ウォン、約3年6ヶ月をかけ、大規模リニューアルが進められてきた。最高峰のホスピタリティを実現する次世代の空港ラウンジを完成した。
全ラウンジの総面積は従来の5105平米から1万2270平米へと約2.5倍の広さとなり、総座席数は898席から1566席（約1.7倍）へ大幅に増える。
■ファーストクラスラウンジ（4月17日午前6時運営開始）
ファーストクラスラウンジは、従来の2.3倍にあたる921平米の広さとなった。11のプライベートルームと、開放感あふれるホールで構成。内装には、韓国伝統の木製の柱や梁、伝統素材の「モシ（麻）」が使われる。また、アニッシュ・カプーア（Anish Kapoor）をはじめ、韓国内外の著名アーティストの作品を配置し、重厚かつエレガントに演出する。
ラウンジ内は、独立したマッサージチェアエリアや、パウダールームとシャワーブースを区別することでゆとりある空間となり、プレミアムブランドのアメニティや専用スリッパなどを提供する。
食事は好みに合わせたアラカルト形式。伝統的なレシピに基づく自然な調理法で、素材の味と香りをいかした上品な内容となる。食器類はファーストクラス機内でも使用されている、ベルナルド（食器）、クリストフル（カトラリー）、バカラ、リーデル（グラス）などの一流ブランドに加え、韓国の巨匠（イ・ギジョ氏、イ・ヒョングン氏）による白磁や鍮器（ユギ）が用いられる。
■プレステージ西ラウンジ（4月16日午前4時運営開始）
プレステージ西ラウンジは2615平米の面積に約420席を確保し、仁川空港の単一ラウンジとしては最大規模を誇る。ラウンジ内は、ゴールド、ブラック、アイボリーを多用し洗練された雰囲気。木材と石材を調和させたデザインで、韓国の伝統建築を現代的に再解釈した。マッサージ機器を備えたウェルネス、シャワールーム、ワークステーション、テックゾーンが設置され、ニーズに合わせて利用できる。
ビュッフェやライブステーション、ラウンジバーがあり、ライブステーションでは、グランドハイアット仁川のシェフがその場で調理した新鮮な料理を提供する。メニューは旬の食材を使用するため四半期ごとに改訂。 ビュッフェは和食、洋食、ベーカリー、サラダバーに分かれ、好みに合わせて料理を選択できる。 バーカウンターではバーテンダーがカクテルなどのドリンクをその場で作ってサービスする。
モーニングカーム会員などラウンジバウチャーを希望の場合は、大韓航空の公式ホームページやモバイルアプリで「ラウンジ事前予約サービス」より予約することで、より便利に利用できる。
【写真】エレガント…大韓航空 仁川空港ファーストクラスラウンジ＆プレステージ西ラウンジ 空港内の配置図も
仁川空港第2ターミナルの大韓航空ラウンジは、総額1100億ウォン、約3年6ヶ月をかけ、大規模リニューアルが進められてきた。最高峰のホスピタリティを実現する次世代の空港ラウンジを完成した。
全ラウンジの総面積は従来の5105平米から1万2270平米へと約2.5倍の広さとなり、総座席数は898席から1566席（約1.7倍）へ大幅に増える。
ファーストクラスラウンジは、従来の2.3倍にあたる921平米の広さとなった。11のプライベートルームと、開放感あふれるホールで構成。内装には、韓国伝統の木製の柱や梁、伝統素材の「モシ（麻）」が使われる。また、アニッシュ・カプーア（Anish Kapoor）をはじめ、韓国内外の著名アーティストの作品を配置し、重厚かつエレガントに演出する。
ラウンジ内は、独立したマッサージチェアエリアや、パウダールームとシャワーブースを区別することでゆとりある空間となり、プレミアムブランドのアメニティや専用スリッパなどを提供する。
食事は好みに合わせたアラカルト形式。伝統的なレシピに基づく自然な調理法で、素材の味と香りをいかした上品な内容となる。食器類はファーストクラス機内でも使用されている、ベルナルド（食器）、クリストフル（カトラリー）、バカラ、リーデル（グラス）などの一流ブランドに加え、韓国の巨匠（イ・ギジョ氏、イ・ヒョングン氏）による白磁や鍮器（ユギ）が用いられる。
■プレステージ西ラウンジ（4月16日午前4時運営開始）
プレステージ西ラウンジは2615平米の面積に約420席を確保し、仁川空港の単一ラウンジとしては最大規模を誇る。ラウンジ内は、ゴールド、ブラック、アイボリーを多用し洗練された雰囲気。木材と石材を調和させたデザインで、韓国の伝統建築を現代的に再解釈した。マッサージ機器を備えたウェルネス、シャワールーム、ワークステーション、テックゾーンが設置され、ニーズに合わせて利用できる。
ビュッフェやライブステーション、ラウンジバーがあり、ライブステーションでは、グランドハイアット仁川のシェフがその場で調理した新鮮な料理を提供する。メニューは旬の食材を使用するため四半期ごとに改訂。 ビュッフェは和食、洋食、ベーカリー、サラダバーに分かれ、好みに合わせて料理を選択できる。 バーカウンターではバーテンダーがカクテルなどのドリンクをその場で作ってサービスする。
モーニングカーム会員などラウンジバウチャーを希望の場合は、大韓航空の公式ホームページやモバイルアプリで「ラウンジ事前予約サービス」より予約することで、より便利に利用できる。