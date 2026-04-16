【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLIT（アイリット）が、4月14日に公式SNSに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』 （マミラピナタパイ）の「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。 ■メンバー5人の大胆なビジュアルチェンジ 「FREE RIDER」バージョンは、アルバムと同名の収録曲「Mamihlapinatapai」のテーマから着想を得ている。互いに望むものの誰も先に動か