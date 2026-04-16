ILLIT、5人が大胆にイメチェン！4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』コンセプトフォト＆フィルム「FREE RIDER」Ver.公開

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ILLIT（アイリット）が、4月14日に公式SNSに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』 （マミラピナタパイ）の「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。

■メンバー5人の大胆なビジュアルチェンジ

「FREE RIDER」バージョンは、アルバムと同名の収録曲「Mamihlapinatapai」のテーマから着想を得ている。互いに望むものの誰も先に動かない駆け引きの瞬間を意味するタイトルのように、世界というグループ課題に直面した「怠惰な完璧主義者」の物語がこの曲に込められている。ILLITは数多くの選択と責任の前で「今日は自由になりたい」という大胆で率直な思いを、感覚的に表現した内容になっている。

5人のメンバーの大胆なビジュアルチェンジが際立っており、 彼女たちはシックなショートヘアから華やかなブリーチヘア、キッチュなスタイルのヴィンテージアイテムまで、従来とは全く異なる強烈なオーラを放っている。 世間の視線に無関心なように見えるメンバーの眼差しが、没入感をさらに高める。

また、ILLITのあらたな側面はコンセプトフィルムで最大限に引き出され、フィルムカムコーダー特有の荒々しい質感が、だらけた中にも反抗的な雰囲気を醸し出している。

「誰かに『勝手に逸脱している』とか『音信不通だ』なんて言われても構わない。目を開けたままあれこれ悩むより、いっそ目を閉じてこの瞬間を楽しみたい。今日の私は『フリーライダー』モード。少しの間姿を消したとしても、どうか理解してほしい。これは私なりの、長いレースを走り抜くための『チートキー（秘策）』だから」というナレーションには、周囲に流されず自分たちのペースで息を整えようとする、彼女たちの堂々とした姿勢がうかがえる。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/