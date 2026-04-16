「練馬でも負けた」東京23区の１つである練馬区の区長選挙が、永田町で衝撃を与えている。４月12日に投開票された練馬区長選で、「完全無所属」を掲げた幼稚園理事長の吉田健一氏（59）が12万3164票を獲得し、初当選した。前川燿男練馬区長（80）から後継指名をうけ、自民党や都民ファースト、国民民主党などから推薦を受けた元都議の尾島紘平氏（37）は組織戦を展開したが及ばず、９万135票と約３万票差で大敗した。今回の区長選