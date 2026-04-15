複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutoriは13日、元AKB48でモデル・実業家の小嶋陽菜が代表取締役CCOを務める「株式会社heart relation」の全株式を取得し、完全子会社化すると発表。yutoriが同日開催した取締役会で決議し、同日に契約締結。今月末付で100％子会社化する。 yutoriは、「本新株式発行は、heart relationの株式に係る譲渡の決済として、本件譲渡代金債権の一部（1億1663万3600円分）が小嶋氏から当社に現