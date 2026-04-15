着ぐるみのビーバーたちが人間に反撃する――そんな前代未聞の設定で話題を呼んでいる映画『FEVER ビーバー！』が4月17日より公開される。本作は、動物を着ぐるみで表現するアイデア、せりふを極力排した無声映画風の演出、過激なアクションを融合させた異色のサバイバルコメディ。【動画】罠にかけたりかけられたり…本編映像物語は、りんご酒売りだった男が職を失い、ハンターとして森で生きることになったことから始まる。